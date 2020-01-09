В последние годы жители России всё чаще отправляются в туристические поездки со своими детьми. Об этом NEWS.ru рассказали представители крупнейших туроператоров.

Летом семьи чаще всего выбирают для путешествия Турцию, Тунис, Испанию, Кипр и Болгарию, а зимой — Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты и Доминиканскую республику. Также популярностью у путешествующих с детьми россиян пользуются Мальдивские острова — в период новогодних праздников на них пришлось более 40% от общего числа пассажиров чартеров, заявил представитель ANEX TOUR.

Часто выбор направления для поездки с детьми зависит от наличия возможностей отдохнуть как с малышами, так и без них. Поэтому традиционно популярными странами остаются те, где в отелях есть детская анимация и работает система «всё включено». Речь в первую очередь идет о Турции. Несмотря на то, что сейчас отели работают по облегченной программе по сравнению с летним периодом, туристы продолжают активно ездить туда с детьми, — рассказала представитель туроператора TUI.

О популярности Турции среди семей заявили NEWS.ru и в TEZ TOUR. Количество юных путешественников в минувшем году, по данным компании, составило 47% от общего числа туристов, посетивших страну. На втором месте — Греция (43%). Также в топ летних направлений для семейного отдыха вошли Болгария, Кипр, Испания, ОАЭ и Китай. При этом спрос на отдых с детьми у клиентов туроператора в минувшем году остался на уровне 2018 года.

Рост количества россиян, отправляющихся в поездки с малышами, отметила и автор проекта о самостоятельных путешествиях с детьми Ксения Чеснокова. Она объяснила это улучшением информированности граждан в сфере туризма. По словам эксперта, многие россияне видят, что их соотечественники отправляются с детьми в такую экзотическую страну, как Таиланд, и хорошо проводят там время. Благодаря этому в будущем им легче решиться на такую поездку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем, считает Чеснокова, самая распространенная проблема, с которой сталкиваются родители, в первый раз полетевшие в отпуск с малышом, — разрушенные ожидания.

Муж с женой понимают, что путешествие проходит не так хорошо, как они ожидали. Пара зачастую расстраивается из-за того, что с ребёнком меняется вид и темп отдыха. Родители также пугаются негативных реакций детей на те или иные события. А на самом деле они чаще всего ведут себя так же, как и дома — проявляют весь спектр своих эмоций и потребностей. Взрослым нужно понять, что успокаивать малыша в отпуске придётся так же, как и обычно. Стоит отметить, что во время путешествия родители беспокоятся намного больше, чем нужно. Это отражается и на ребёнке — он чувствует, что в его жизни происходит что-то плохое. Отпуск — это маленький праздник, но малыш не обязан его поддерживать Ксения Чеснокова автор проекта о самостоятельных путешествиях с детьми автор проекта о самостоятельных путешествиях с детьми

Семьям, путешествующим с маленькими детьми, собеседник NEWS.ru рекомендовал всегда иметь при себе питание и воду привычные для них. Чеснокова также заметила, что многие родители, излишне волнуясь, начинают выискивать симптомы какой-либо болезни у ребёнка и «для профилактики» пичкать его лекарствами. В отпускную аптечку эксперт посоветовал положить только самое необходимое — то, что нельзя будет купить на месте отдыха.

Как ранее писал NEWS.ru, число поездок россиян за рубеж стабильно растёт. В 2016 году жители России отправились за границу более 31,5 млн раз, в 2017-м — около 39,5 млн раз, в 2018-м — почти 42 млн. В период с января по сентябрь прошлого года за рубеж граждане страны выехали около 33 млн раз в то время, как за первые девять месяцев текущего года — 35 млн. Россияне пытаются оптимизировать выезды за границу и сделать их менее затратными, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Такой подход, по мнению специалиста, позволяет туристам посещать зарубежные страны чаще. При этом порядка 50% россиян отправляются в поездки вместе со своей семьёй.