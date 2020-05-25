Россияне стали более щедрыми в период пандемии

https://static.news.ru/photo/fbb155dc-6ede-11ea-97cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная платежная система Mastercard провела исследование в России. Выяснилось, что жители страны стали более щедрыми в период режима самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным исследователей, около четверти респондентов совершили онлайн-пожертвование в апреле 2020 года, 12% впервые приняли участие в благотворительности. Аналогичная тенденция отмечена и в странах Европы. Помимо этого, каждый третий житель России (27%) увеличил расходы на онлайн-досуг. По информации Mastercard, 46% респондентов осваивают интернет-банкинг, 42% — учатся готовить, а 33% — следят за своим здоровьем с помощью онлайн-уроков, сообщает ТАСС.

Основным способом совершения покупок в период пандемии коронавируса стал онлайн-шопинг. Около 45% опрошенных отметили, что теперь чаще стали заказывать товары в интернете. Среди жителей Европы этот показатель выше — 57%.

Почти половина новых онлайн-покупателей — 49% жителей России и 51% жителей Европы — во время шопинга в интернете выбирают те же магазины, которые до этого посещали в реальной жизни. Почти 90% опрошенных отметили, что специально ищут лучшие предложения и скидки, — подчеркнули в Mastercard.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России стали тратить рекордные суммы на еду в период пандемии коронавируса.