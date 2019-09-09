https://static.news.ru/photo/d75f953e-d2dc-11e9-9ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Большинство жителей России полагают, что в настоящее время деньги нужно сберегать, а не тратить.

Согласно данным ВЦИОМ а, такой вариант ответа выбрали 66% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 23% граждан. Также 55% респондентов считают, что сейчас не подходящее время для крупных покупок, 28% высказали обратную точку зрения.

Чаще всего россияне предпочитают класть свободные деньги в банк, при этом 32% полагают, что хранящиеся там средства лучше забрать.

В рублях своих сбережения хранят 63% граждан, в долларах — 5%, в евро — 3%. Ещё 2% хранят деньги в другой валюте, а 33% респондентов заявили, что у них нет сбережений.

Как писал News.ru, ранее в ЦБ сообщили, что россияне резко стали увеличивать свои накопления, причём хранить деньги всё больше граждан предпочитают в рублях. Норма сбережений во втором квартале достигла почти двухлетнего максимума.