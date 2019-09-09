Большинство жителей России полагают, что в настоящее время деньги нужно сберегать, а не тратить.
Согласно данным
Чаще всего россияне предпочитают класть свободные деньги в банк, при этом 32% полагают, что хранящиеся там средства лучше забрать.
В рублях своих сбережения хранят 63% граждан, в долларах — 5%, в евро — 3%. Ещё 2% хранят деньги в другой валюте, а 33% респондентов заявили, что у них нет сбережений.
Как писал News.ru, ранее в ЦБ сообщили, что россияне резко стали увеличивать свои накопления, причём хранить деньги всё больше граждан предпочитают в рублях. Норма сбережений во втором квартале достигла почти двухлетнего максимума.