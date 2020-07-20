Россияне рассказали о своих планах на отпуск в 2020 году

https://static.news.ru/photo/605bf068-ca84-11ea-b194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

IT-компания «Платформа ОФД» и сервис «Работа.ру» провели совместное исследование о планах жителей России на отпуск в 2020 году.

Выяснилось, что в этом сезоне в отпуск рассчитывают уйти около 68% граждан. Четверть россиян намерены отправиться на морские курорты. Второе место в этом списке заняло желание отправиться в путешествие по городам. Каждый пятый житель страны намерен провести отпуск дома. За границу хотят уехать 17% опрошенных, а 13% — на дачу. Более 50% респондентов мечтают выбраться на пляж.

Однако многие жители страны отметили значительный рост цен на отдых. Так, 59% утверждают, что расходы в 2020 году неоправданно высоки. Каждый третий россиянин считает, что цены остались на прежнем уровне. Снижение стоимости на отдых отметили лишь 8%.

В данном исследовании приняли участие около 3,2 тысячи человек из всех регионов России. Их возраст был выше 18 лет, пишет РБК.

Ранее аналогичный опрос провёл Райффайзенбанк. Согласно данным кредитной организации, 38% граждан намеревались сэкономить на отдыхе, а 57% выразили желание отдохнуть в России.

Как информировал NEWS.ru, около половины россиян оказались готовы отказаться от Интернета в отпуске.