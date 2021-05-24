Россияне рассказали, как справляются со стрессом

https://static.news.ru/photo/3355a6ce-bd1b-11eb-b82e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне рассказали, при помощи каких простых вещей им удаётся справляться со стрессом. Так около трети (34%) отметили, что им помогают прогулки с друзьями, а ещё около трети (27%) заедают тревогу сладостями, свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир», которые приводит ТАСС.

Самым верным способом в борьбе с тревогой россияне назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками — так ответили 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин), — говорится в сообщении.

Уточняется, что чаще так справляются со стрессом люди в возрасте от 21 до 40 лет и от 41 до 50 лет. Что касается заедания переживаний сладким, то из 27% респондентов, выбравших этот способ, большинство составляют именно женщины. Такой способ свойственен людям от 21 до 74 лет.

Успокоительными препаратами пользуются, чтобы справиться с тревогой, 22% россиян: 18% мужчин и 25% женщин. К таким лекарствам чаще прибегают люди в возрасте старше 75 лет. О популярности этого метода, а также способа справляться со стрессом при помощи сладкого говорит и увеличение трат на эти товары.

В 2020 году расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства — на 5%, — рассказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Среди популярных методов успокоения участники исследования также обозначили времяпрепровождение с животными (19%) и алкоголь (15%).

Ранее большинство россиян (55%) признались в том, что в январе-феврале 2021 года испытывали стресс. Результаты исследования показали, что в среднем женщины чаще мужчин испытывают стресс — 56% против 51% мужского. Сильнее всего ощущают стресс россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет — по 61% в каждой группе.