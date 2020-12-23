Россияне рассказали, чего ожидают от 2021 года

https://static.news.ru/photo/ba02f1fc-44e1-11eb-8e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Специалисты одного из крупных российских банков провели опрос среди клиентов, в результате которого выяснилось, чего граждане РФ ожидают от наступающего 2021 года. 53% респондентов уверены, что он будет лучше, чем уходящий.

Из числа опрошенных россиян 53% заявили об уверенности в том, что их личный опыт в 2021 году будет более позитивным, чем в 2020-м. По словам 12% респондентов, грядущий год окажется хуже уходящего. 35% уверены, что ничего принципиальным образом не изменится. Кстати, в начале декабря в рамках аналогичного исследования 37% жителей России заявили, что будущий год принесёт ещё больше проблем, чем текущий. Поэтому можно сказать, что в течение месяца сограждане стали оптимистичнее.

От общего проводящие опрос сотрудники банка перешли не просто к частному, но и к наиболее актуальному — к пандемии коронавируса. Как выяснилось, 30% опрошенных считают, что она закончится к лету. По мнению остальных, ограничения на фоне пандемии будут действовать в течение всего 2021 года.

50% участников опроса ожидают наступления новых финансовых проблем, которые придут вместе с Новым годом. Люди допустили сокращение доходов. 25% россиян уверены, что уровень их заработка останется на прежнем уровне. 17% верят в рост благосостояния, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, исследование, проведённое сервисом по поиску работы, показало, что 52% респондентов намерены сменить место работы в наступающем году. Каждый восьмой опрошенный намерен сменить профессию.

Десятая часть опрошенных начала задумываться об открытии собственного дела, ещё 10% получили в 2020 году повышение.