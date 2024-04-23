Россияне поддержали возрастную маркировку «кукол в гробиках» NEWS.ru: россияне выступили за маркировку детских игрушек

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Большинство россиян (57%) выступили за маркировку детских игрушек, свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru. Респонденты считают, что производителей нужно обязать делать это, так как не все предметы для детских игр безопасны для психики ребенка. При этом 19% опрошенных называют идею «неплохой», но считают, что мера не потребуется «с нормальными родителями и воспитанием».

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие порядка 3,5 тысячи человек, лишь один процент участников выступает категорически против данной меры. Пять процентов респондентов считают, что такие меры необходимо применить лишь к фильмам и книгам. При этом 16% опрошенных в шутку призвали к маркировке депутатов.

Поводом для проведения опроса послужило предложение первого замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой. Она призвала обязать производителей маркировать игры и игрушки по возрасту от 0 до 16 лет. Парламентария возмутили «жуткие синие монстры с длинными руками, куклы в гробиках и даже унитазы с торчащими из них головами». По ее словам, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, как только будет готов ГОСТ.