В ГД призвали разделить детские игрушки по возрастным категориям Депутат Буцкая: на детских игрушках необходимо ставить возрастную маркировку

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В Госдуму хотят внести законопроект, который обяжет производителей и дистрибьюторов указывать маркировку на детских игрушках и играх, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Как отметила она в беседе с «Парламентской газетой», с маркировкой 16+ должны быть игры и игрушки, содержащие описание или изображение несчастного случая, катастрофы, аварии или заболевания, которые могут вызвать у ребенка страх или ужас.

Например, если есть вторичные половые признаки или изображение крови, маркировка никак не может быть ниже 16+, — объяснила депутат.

Парламентарий отметила, что маркировкой 6+ будет помечено все, что касается катастроф, несчастных случаев, аварий или насильственной смерти, но без демонстрации их последствий, к тому же это не должно вызывать панику и ужас у детей. К этому же возрастному ограничению относятся игры, например, поимка преступников, только если преступления в них осуждаются.

Маркировка 12+ должна быть у игр и игрушек, содержащих изображение наркотиков, сигарет и алкоголя, также на них должно быть указание опасности и осуждение таких вещей, подчеркнула Буцкая. Эта же маркировка должна быть у всего, что касается изображений половых отношений, при этом игрушки не должны нести оскорбительный или возбуждающий характер, а также содержать изображение секса.

Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что при покупке детских звуковых игрушек необходимо проверять уровень шума, чтобы избежать повреждения слуха у ребенка. Малышева также посоветовала родителям с осторожностью относиться к игрушкам с батарейками, поскольку дети могут вытащить маленькое устройство и проглотить.