Россияне перед Новым годом закупались кляпами и наручниками Россияне перед Новым годом в три раза увеличили закупки в секс-шопах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне под Новый год стали в три раза чаще закупаться секс-игрушками, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на показатели продаж российской сети магазинов товаров для взрослых. Если в ноябре россияне закупили 20 000 игрушек, то в декабре уже 28 000, и под конец года продажи секс-игрушек утроились.

Чаще всего покупатели выбирают девайсы для БДСМ-практик, включая кляпы и наручники. Также популярны костюмы для ролевых игр. Спросом пользуются согревающие и оральные лубриканты.

В другой сети магазинов для взрослых особой популярностью пользуется дистанционный вибратор для двоих. При этом отмечается, что секс-игрушки для женщин продаются на 15% больше, чем мужские.

Ранее психолог Ольга Савская предупреждала, что частое использование различных интимных приспособлений способно снизить интерес у женщины к обычному сексу с партнером, когда в результате искусственной стимуляции уже нет удовольствия от обычного процесса. Психолог напомнила, что секс-игрушки изначально появились не для замены мужчины, а для разнообразия сексуальной жизни.