Россияне отметили 4 ноября под лозунгами поддержки СВО

Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в основном был посвящен привычным лозунгам, с акцентом на поддержку участников СВО и их семей, пишет «Коммерсант». Текущие события, связанные с палестино-израильским конфликтом и беспорядками в Дагестане, практически не повлияли на праздничные мероприятия, организованные властями некоторых регионов Северного Кавказа.

Палестино-израильский конфликт привлекает внимание российских граждан уже третью неделю подряд, и, согласно опросу фонда «Общественное мнение», он приобрел статус главного события недели для 31% респондентов. СВО упомянули 27% опрошенных. Палестинская тема также оказала влияние на внутренний порядок в России, вызвав беспорядки в Дагестане.

Тем не менее, в планах празднования Дня народного единства эти изменения практически не сказались, и главной темой для властей и политических партий оставалась поддержка участников СВО.

Например, партия «Единая Россия» организовала более сотни мероприятий 4 ноября, где акцент делался на помощи бойцам СВО и их семьям. Они собирали сувенирные наборы для нуждающихся семей военных и добровольцев, проводили спортивные мероприятия, а волонтеры собирали гуманитарную помощь для фронта.

Партия «Справедливая Россия — За правду» также акцентировала внимание на СВО в рамках своих праздничных акций в различных городах. Эсеры собирали гуманитарную помощь и специальное оборудование для военных, навещали раненых в госпиталях и проводили автопробеги с тематическим уклоном.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также подчеркнул важность СВО на митинге своей партии в Москве 4 ноября, отметив, что будущее России зависит от результата этой спецоперации. Депутат Госдумы Ярослав Нилов выразил беспокойство по поводу новых угроз и попыток разжигать межнациональные и межрелигиозные конфликты, но выразил уверенность в стойкости и единстве россиян.

Напомним, 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому по случаю Дня народного единства. Церемония прошла на Красной площади в Москве. В ней приняли участие представители религиозных конфессий, а также общественные и молодежные организации.