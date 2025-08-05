«Попросили идти домой»: заболевший пилот сорвал отпуск россиянам Российских пассажиров не допустили в самолет до Анкары из-за болезни пилота

Россияне не смогли вылететь в Турцию из-за болезни пилота, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Рейс FV588 авиакомпании AJet из Внуково до Анкары отменили.

Самолет должен был вылететь в 05:00, но на борт пассажиров не пустили. Россиянам объявили о переносе вылета, но вскоре посоветовали возвращаться домой.

Никто ничего не знает. Сначала сказали, что предоставят гостиницу и дадут новый борт. Но через 10 минут попросили идти домой и сделать возврат билетов. Представителей авиакомпании в аэропорту нет, — сообщили каналу пассажиры.

Онлайн-табло аэропорта показывает, что рейс до Анкары назначен на 15:30. Но пассажиры не знают, вылетит ли самолет, и ожидают информации в воздушной гавани.

Ранее сотрудники транспортной полиции составили статистический портрет пассажиров, чаще всего нарушающих порядок во время авиаперелетов. Большинство инцидентов связано с мужчинами среднего возраста, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. За первые три месяца 2025 года 18 пассажиров были привлечены к ответственности за нахождение в нетрезвом виде. Также за этот период произошло 196 случаев мелкого хулиганства.