Россияне оценили экологию в крупных городах

Аналитики составили экологический рейтинг крупных российских городов на основе оценки их жителей. Первое место по благоприятной экологической обстановке в нём заняла Тюмень, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.
При составлении рейтинга учитывали ответы жителей крупных городов на вопросы о качестве воздуха, воды, продуктов питания, утилизации мусора.
В десятку городов с наилучше экологической обстановкой вошли: Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).
Нам 11-м месте оказался Санкт-Петербург, Москва заняла 18-е.
В число городов с самой неблагоприятной экологией вошли: Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).
В опросе
Ранее Росприроднадзор опубликовал рейтинг городов-загрязнителей в России. В десятку вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, посёлок городского типа Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.