16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россияне оценили экологию в крупных городах

07:41, 16 ноября 2021
Россияне оценили экологию в крупных городах Тюмень, Россия Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Аналитики составили экологический рейтинг крупных российских городов на основе оценки их жителей. Первое место по благоприятной экологической обстановке в нём заняла Тюмень, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

При составлении рейтинга учитывали ответы жителей крупных городов на вопросы о качестве воздуха, воды, продуктов питания, утилизации мусора.

В десятку городов с наилучше экологической обстановкой вошли: Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

Нам 11-м месте оказался Санкт-Петербург, Москва заняла 18-е.

В число городов с самой неблагоприятной экологией вошли: Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

В опросе принимали участие 31,7 тысячи жителей 37 российских городов миллионников и полумиллионников.

Ранее Росприроднадзор опубликовал рейтинг городов-загрязнителей в России. В десятку вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, посёлок городского типа Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео