Россияне оценили экологию в крупных городах

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Добавление фото в сертификаты о вакцинации обсуждалось в Минцифры. Эту меру могут ввести, чтобы сократить очереди, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок QR-кодов, пишут «Известия».

Сейчас к сертификату о прививках требуется предъявлять паспорт. Но если на документе о вакцинации будет фото, то проверять сразу два документа не потребуется. В качестве фото могут быть кадры, загруженные...