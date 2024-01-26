Россияне назвали главные приоритеты на 2024 год HeadHunter: большинство россиян в 2024 году решили уделять основное время работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно две трети россиян (65%) в 2024 году планируют уделять основное время работе и карьере, показал опрос сервиса hh.ru. Согласно результатам исследования, которое есть в распоряжении NEWS.ru, чаще всего такие задачи ставят себе молодые люди в возрасте 18–24 лет.

По данным опроса, построение карьеры особенно важно для IT-специалистов (74%) и маркетологов (73%). На втором месте после работы — саморазвитие, которому хотят посвятить время 46% опрошенных. В основном интерес к этому проявляют представители IT-сферы (60%), а также работники искусства и медиа (54%).

На свою семью значительную часть времени рассчитывают потратить 42% респондентов. В основном это граждане в возрасте от 35 до 44 лет. Еще 36% опрошенных рассказали, что займутся поддержанием здоровья, которое больше всего волнует людей в возрасте 25–34 лет. А 29% россиян назвали главным приоритетом на этот год образование.

Почти каждый четвертый (24%) намерен посвятить время своему хобби. Примерно каждый пятый (21%) — спорту. А 10% признались, что в этом году хотят больше времени проводить с друзьями.

Ранее опрос показал, что для большинства россиян размер достойной пенсии почти в 2,5 превышает среднюю сумму выплаты неработающим гражданам, несмотря на индексацию. Как выяснилось, жители страны хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей.