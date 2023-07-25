Россияне назвали самые опасные для туризма страны Россияне сочли США, Францию и Мексику самыми опасными странами для туризма

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Россияне назвали США, Францию и Мексику самыми опасными странами для туризма. При этом наиболее безопасно себя граждане РФ готовы ощущать на Мальдивах, Сейшелах и в ОАЭ. Таковы данные опроса «Группы Ренессанс Страхование» и OZON travel, их приводит РБК.

По данным опроса, США назвали самой опасной для туризма страной 53% респондентов. Ехать во Францию опасаются 43% опрошенных россиян, Мексики сторонятся 48% участников исследования. Также в топ-5 опасных страны вошли Индия и Тунис (по 47%). Кроме того, 45% назвали опасной для туристов Турцию.

Самыми безопасными для туристических поездок россияне видят Мальдивы — туда готовы отправиться 71% граждан. Сейшелы и ОАЭ привлекают по 68% респондентов. Также смело смотрят граждане РФ в сторону Кипра (66%) и Китая (65%).

В туристической поездке жители РФ наибольшей для себя опасностью видят появление нового вируса — он пугает 28% респондентов. Также 21% опрошенных переживают из-за возможных сложностей при возвращении домой, а 11% задумываются об отношении к ним со стороны местных жителей.

Чтобы обезопасить себя в поездке, 25% российских туристов делают специальные прививки, 15% снимают копии документов, еще 15% заранее изучают культурные обычаи страны.

Ранее глава туристической фирмы Юлия Савицкая рассказала, что одним из самых популярных направлений среди желающих отправиться в необычное путешествие являются сафари-туры. Для такого нестандартного отдыха россиянам доступны несколько стран Африки.

Также Савицкая рассказала, что одним из самых дорогих направлений, которые востребованы у россиян, являются Сейшелы, куда поездка обойдется примерно в миллион рублей на двоих. По ее словам, Сейшелы привлекают туристов близостью к океану, хорошими отелями и прямыми перелетами.