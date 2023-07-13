Глава турфирмы назвала самое дорогое направление для летнего отдыха Глава турфирмы Савицкая назвала Сейшелы самой дорогой страной для летнего отдыха

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Одна из самых дорогих стран, которые сейчас востребованы — это Сейшелы, рассказала NEWS.ru глава турфирмы «Лето прайм» Юлия Савицкая. По ее словам, в летний сезон направление особенно популярно из-за прямого перелета, высокого качества обслуживания в отелях и вкусной еды.

Поездка на Сейшелы обойдется примерно в 1 млн. рублей на двоих. Несмотря на высокую цену, это направление популярно у россиян из-за близости к океану, хорошим отелям и прямым перелетам, — рассказала Савицкая.

В качестве альтернативы глава турфирмы посоветовала выбирать такие направления, как Мальдивы или Турцию. Она добавила, что Турция популярна благодаря тому, что туристы могут подобрать услуги в зависимости от бюджета.

Хоть стоимость на путешествие увеличилась, направление до сих пор популярно среди россиян. Все потому, что в Турции можно заказать как отдельные дома и виллы с собственными бассейнами и дворецкими, так и отели классом ниже, — добавила Савицкая

Кроме того, эксперт отметила, что бюджет на поездку за границу выровнялся, и путешествие на двоих сейчас обойдется примерно в 400-500 тыс. рублей. По ее словам, за такую стоимость туристы могут выбрать дорогой отель в Турции, Египте или Марокко с услугой «все включено» примерно на 10 дней.

Ранее руководитель турагентства «Мир» Дмитрий Мир назвал ОАЭ и Египет лучшими альтернативами Турции для летнего отдыха. По словам эксперта, слетать в эти страны сейчас можно довольно дешево.