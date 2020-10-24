Россияне назвали лекарства, которые чаще всего берут в путешествия

https://static.news.ru/photo/f01adf66-16ab-11eb-8789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 60% россиян берут с собой в поездку лекарства на случай болезни.

Согласно опросу популярного сайта по бронированию путешествий, отправляясь в отпуск, около 68% опрошенных берут с собой анальгетики и спазмолитики, 52% — противовоспалительные препараты, 48% — антисептики, передаёт РИА Новости.

Примерно 41% россиян обязательно берут все необходимые лекарства от хронических заболеваний, а 7% не уезжают на отдых без витаминов.

При этом 75% респондентов удаётся купить нужные препараты на месте, а четверть путешественников сталкивались с тем, что это было невозможно. В такой ситуации почти все искали доступные в местных аптеках аналоги. Некоторые обращались в страховую компанию или заказывали медикаменты через Интернет.

Ранее стало известно, что самолечением во время отпуска занимаются 68% жителей России. Чаще всего такой вариант озвучивали женщины: среди них от похода к врачу отказываются 72%, а среди мужчин — 62%. Чаще всего во время путешествий россияне сталкиваются с простудой — 68%. От укусов насекомых или диких животных страдали 53%, от отравления — 45%, гриппа — 16%. Ещё 10% получали переломы или вывихи, у 3% начинали обостряться хронические заболевания, а 10% выбрали вариант «Другое», так как кто-то болел бронхитом или отитом, сталкивался с аллергией или заражался коронавирусом, писал NEWS.ru.