Россияне начали раскупать туры в одну экзотическую страну Вице-президент АТОР Мурадян: россияне стали скупать туры на Мальдивы

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Спрос на поездки на Мальдивы увеличился на 20% по сравнению с июнем и июлем, рассказал NEWS.ru глава компании Space Travel и вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в островное государство из Москвы можно улететь с четверга по воскресенье. Мурадян отметил, что Мальдивы особо популярны у туристов не только благодаря комфортному перелету, удобному расписанию, но также приемлемой стоимости авиабилетов.

Увеличилась и глубина продаж: сейчас отели на Мальдивах бронируют на сентябрь и октябрь, также есть запросы и на новогодние туры, — сообщил Мурадян.

Как отметил вице-президент АТОР, несмотря на волатильность рубля, Мальдивы остаются наименее чувствительными к колебаниям курса валют.

Ранее глава турфирмы Дмитрий Мир назвал лучшие заграничные направления для отдыха в августе. По его словам, несмотря на сумасшедшие цены, Турция по-прежнему остается самым популярным направлением для российских туристов. Также за последние годы стали популярными такие направления, как Мальдивы и Сейшелы. Эксперт добавил, что Египет и Арабские Эмираты не лучшее направление для отпуска в конце августа из-за климатических условий.