Россияне на майские праздники массово уедут на дачи

https://static.news.ru/photo/58aa71bc-9cae-11eb-84a0-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Дачный или деревенский отдых на майские праздники в этом году предпочтут 39% россиян. На втором месте после дач — 30% останутся дома.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрос Туту.ру, 11% граждан отдохнуть в эти дни не смогут и будут работать. Города России посетят 7% опрошенных, на черноморское побережье отправятся 4%.

Ещё 3% россиян поедут в горы, за рубеж собираются выехать 5% опрошенных. Примерно 1% респондентов собирается в санатории и дома отдыха недалеко от дома.

Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% — столько же, сколько и в 2019 году, — сказано в исследовании.

12 апреля 2021 года оперштаб сообщил о том, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Как писал NEWS.ru, поездка на турецкий курорт обойдётся россиянам на 25% дороже в летние месяцы, чем в апреле-мае. Такое мнение выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.