Россияне хотят установить памятник Илону Маску

https://static.news.ru/photo/37ca3736-e85c-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприниматель из Москвы Алексей Чаликов предложил установить памятник Илону Маску в российской столице. Он хочет разместить монумент возле Московского планетария, так как у большинства граждан РФ Маск ассоциируется с космосом.

Соответствующую петицию на Change.org, адресованную Департаменту культурного наследия города, Мосгордуме и Комитету по архитектуре и градостроительству, подписали больше 270 человек.

На сегодняшний день Илон Маск является одним из наиболее ярких примеров предпринимателей, чья бизнес-деятельность и гражданская активность отражает понятие «социальная ответственность бизнеса», — написал автор обращения.

Он отметил, что Маск и его компании помогают экологии (развивая использование солнечной энергии), науке (внедряя инновации в космическую сферу) и людям (передавая больницам аппараты ИВЛ и спасая детей из затопленной тайской пещеры).

Установленный памятник станет символом глобальной взаимопомощи, позволит напомнить бизнесу и людям о их тесной экономической и социальной связи как в отдельном государстве, так и мире, — добавил Чаликов.

Памятник должен поспособствовать привлечению туристов в планетарий. Автор готов выделить собственные деньги на организацию открытого конкурса по установке объекта.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло $101 млрд, увеличившись с начала 2020 года в 3,7 раза.