Состояние Илона Маска перевалило за $100 млрд

https://static.news.ru/photo/05ec6832-e830-11ea-8d35-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло $101 млрд, увеличившись с начала 2020 года в 3,7 раза.

Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), в начале года состояние Маска оценивалось в $27,4 млрд и к настоящему моменту возросло на $73,6 млрд. Это обусловлено подорожанием акций Tesla с $430,26 в начале года до $2153,17 в настоящее время. За 2020 год капитализация Tesla выросла в 4,7 раза, сообщает Bloomberg.

Маск занимает четвёртое место в рейтинге BBI. Лидирует в нём глава Amazon Джефф Безос, чьё состояние недавно превысило $200 млрд. На второй строчке основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд), на третьей — создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($115 млрд).

Ранее NEWS.ru писал, что компания Tesla выплатит $2 млрд Илону Маску. Премию он получит за то, что средняя рыночная капитализация организации преодолела порог в $150 млрд за полгода.