Россиянам захотели усложнить покупку сим-карт «Коммерсант»: ФСБ и Минцифры обсуждают продажу сим-карт россиянам по биометрии

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Федеральная служба безопасности России и Минцифры ведут переговоры по ужесточению продажи сим-карт россиянам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к операторам связи. В частности, стороны обсуждают введение обязательной верификации биометрии при покупке карты мобильной связи.

Кроме того, рассматривается вариант, чтобы сим-карты можно было купить только в салонах операторов связи, МФЦ и «Почте России» или же с использованием цифровой подписи. Таким образом власти хотят бороться с оборотом серых сим-карт. Сейчас приобрести новый абонентский номер, помимо официальных салонов, можно в точках реализации дилеров, на которые приходится до 70% всех сим-карт, отмечается в статье.

В конце апреля стало известно, что Минцифры РФ подготовило законопроект, который обяжет иностранных граждан при приобретении сим-карт регистрироваться в Единой биометрической системе. По словам главы ведомства Максута Шадаева, проект закона внесен на согласование. В инициативе также предлагается сообщать пользователям «Госуслуг» обо всех договорах с операторами связи, заключенных на их имя. Шадаев уточнил, что эта мера необходима для того, чтобы снизить количество серых сим-карт в России.