Минцифры хочет обязать иностранцев сдавать биометрию ради сим-карт Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Минцифры РФ подготовило законопроект, который обяжет иностранных граждан при приобретении сим-карт регистрироваться в Единой биометрической системе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Максута Шадаева на конференции «Телеком будущего 2024». Проект закона внесен на согласование.

Уже Минцифры внесло на согласование ведомствам законопроект, который обязывает иностранных граждан при заключении договоров с мобильными операторами обязательно до этого регистрироваться в Единой биометрической системе. Это будет обязательная история, — заявил министр.

В законопроекте также предлагается сообщать пользователям «Госуслуг» о всех договорах с операторами связи, заключенных на их имя. Шадаев уточнил, что эта мера необходима для того, чтобы снизить количество серых сим-карт в России.

Ранее стало известно, что иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, и лица без гражданства смогут получать сим-карты российских операторов только при личном посещении салонов связи и после регистрации на портале «Госуслуги» с применением биометрии. На беженцев, представителей международных организаций и дипломатов требование распространяться не будет.