Россиянам назвали среднюю стоимость букета накануне 1 сентября

Средняя стоимость букета в России в канун 1 сентября составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Аналитики сравнили цены на цветы в период с 23 по 27 августа в 2020 и 2021 годах, передаёт ТАСС.

Цветы пока подорожали незначительно, а вот средний чек при покупке шаров вырос сразу на 29%, до 189 рублей. Среди цветов наибольшей популярностью пользуются хризантемы и розы, их куплено на 55% больше, чем в прошлом году. Эксперты «Чек индекса» полагают, что накануне праздника средний чек и продажи цветов будут только расти, поскольку магазины успели вернуться к уровню 2019 года — до пандемии коронавируса.

В Wildberries в свою очередь выяснили : перед 1 сентября продажи букетов и цветочных композиций увеличились на треть, а спрос на конфеты, которые часто дарят учителям, возрос на 106%, на шоколад — на 49%. В августе жители столичного региона тратили на покупку цветов на Wildberries около 1500–2500 рублей. Что касается предпочтений, оно было отдано небольшим монобукетам из 15–25 роз.

Мы полагаем, что в преддверии 1 сентября средняя цена покупки увеличится до 3-4 тысяч рублей, так как родители будут покупать более пышные и объёмные цветочные композиции, — заявили в компании.

Своё исследование провёл также «Яндекс.Маркет Аналитики». Отмечается, что средний чек на цветы в 2021 году увеличивается в среднем на 9,6% из месяца в месяц с начала 2021 года. В августе средняя стоимость цветов, включая букеты и композиции, достигла 2800 рублей.

Ранее маркетолог Елена Пономарёва рассказала NEWS.ru, как удивить педагога букетом на 1 сентября. По её словам, следует обратиться к съедобным букетам — например, из фруктов или шоколада.