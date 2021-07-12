Маркетолог рассказала, как удивить педагога букетом 1 сентября

Традиционно 1 сентября школьники дарят своим учителям букеты. Причём сегодня в тренде оригинальные композиции, которые могут быть составлены отнюдь не из живых цветов. О том, как удивить педагога букетом на 1 сентября, рассказала в беседе с NEWS.ru маркетолог Елена Пономарёва.

Она отметила, что мода на необычные букеты формируется в соцсетях аккаунтами, ориентированными на то, чтобы удивлять. В частности, сейчас популярны букеты из фруктов. С учётом сезона они стоят недорого и действительно выглядят оригинально.

Существуют также букеты из шоколада. Например, они могут быть в виде шоколадных роз, насаженных на палочки. Такие «цветы» могут быть красными, жёлтыми, синими, а сам букет — однотонным или смешанным. Преподносится такой букет в шляпной коробке или завёрнутым в бумагу. Не менее модная тема — букеты из клубники в шоколаде, но они более скоропортящиеся. Педагогам-мужчинам можно подарить букет из мясных или колбасных изделий.

Что касается живых цветов, то сейчас растёт популярность сложных необычных букетов, которые могут долго храниться. Они упаковываются в коробки, где сразу размещается ёмкость для воды, чтобы продлить жизнь цветов как можно дольше. Однако они достаточно дороги, но при этом сильно отличаются от ассортимента обычных цветочных магазинов.

Кроме того, появляется много мини-букетов в коробках. Речь идёт не о количестве цветов, а об их размере. Они могут быть отличным украшением учительского стола.

Выбор букета зависит от фантазии и бюджета того, кто его дарит. Кроме того, следует учесть, что этот момент важен для ребёнка. Необычный букет выделит его среди одноклассников и продемонстрирует его отношение к учителю.

Ранее аналитики «Яндекса» назвали общую сумму, необходимую для сборов первоклассника к 1 сентября. Набор, состоящий только из новых вещей, обойдётся родителям в среднем в 7700 рублей. Набор, включающий подержанные вещи, будет почти втрое дешевле — 2700 рублей.