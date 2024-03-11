Россиянам рассказали, сколько блинов можно съесть на Масленицу Онищенко: на Масленицу не стоит регламентировать количество блинов

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

В масленичную неделю россиянам не стоит отказываться от блинов или ограничивать их количество, таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, что употребление блинов зависит от образа жизни человека, некоторым людям не противопоказано и 20 изделий из муки.

Кому-то надо и 20 съесть, кому-то и одного не надо кушать. Началась сырная неделя по религиозному календарю, а по языческому — Масленица. <...> Количество блинов регламентировать не нужно, умеренность нужно проявлять, и каждый пусть ест столько, сколько он может с точки зрения своего образа жизни, — сказал он.

Медик также напомнил, что после Масленицы, с 18 марта по 4 мая, будет Великий пост. В этот период по религиозному календарю предписан отказ от мяса, добавил Онищенко. По его мнению, это является «разумной, здоровье сберегающей традицией» для взрослых людей. Эксперт не рекомендовал придерживаться этой традиции детям. Он напомнил, что в этот пост разрешены продукты с животным белком — молоко, сыры.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что для снижения калорийности блинов лучше их готовить на нежирном молоке или кисломолочных продуктах, а часть муки высшего сорта заменить на муку из цельного зерна, например гречневую или ржаную. Также важно блины не жарить, а именно выпекать, используя минимальное количество масла.