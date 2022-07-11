Россиянам рассказали, опасно ли глотать воду из бассейна Иммунолог Болибок рассказал об опасности инфекций, которые можно схватить при глотании воды в бассейне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никакие вирусы и бактерии в хлорированной воде бассейна или аквапарка не выживают при правильной обработке, но достаточно часто в таких местах люди заражаются «всякими инфекциями» из-за нарушения требований ухода за бассейном и несоблюдения посетителями правил гигиены, заявил NEWS.ru врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он указал, что часто граждане не принимают душ перед плаванием или могут испражниться в сам бассейн.

В хлорированной воде никакие вирусы и бактерии, в теории, не выживают, но достаточно часто в бассейнах и в аквапарках происходят заражения всякими инфекциями по той причине, что не соблюдаются определенные правила ухода за бассейном. Сами по себе реагенты для обеззараживания в той концентрации, в которой они в воде находятся, безопасны. Даже если человек достаточно много этой воды проглотит и даже выпьет, ничего особенного с ним не будет, если не нарушен регламент обращения с аквапарком. Регламент обычно суточный, они вносят реактивы и после этого выставляют баннеры, что с такого-то времени по такое-то вода в бассейне проходит обработку, купаться запрещено, — рассказал Болибок.

Накануне инфекционист Татьяна Чаленко заявила, что через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией контагиозный моллюск. Эксперт пояснила, что чаще всего кожному заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом. Она отметила при этом, что заражение происходит не в воде, а через заражённые поверхности. По словам специалиста, если болезнь выявить на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. Врач добавила, что мелкие папулы удаляются химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом.