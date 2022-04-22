Россиянам рассказали об опасных последствиях купероза на лице

Купероз на лице, как правило, возникает по генетическим причинам, когда у человека близко расположено большое число сосудов, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева. Однако этот недуг также может появиться при длительном и самостоятельном использовании гормональных мазей, при злоупотреблении загаром и алкоголем. Сам по себе купероз ничем не угрожает, но он может стать базой для возникновения другого заболевания — розацеа.

На фоне расширенных сосудов это означает образование гнойничков, покраснений, зуда. Это достаточно неприятное состояние, которое значительно ухудшает качество жизни и требует длительного и серьёзного лечения. Если есть возможность, лучше купероз убирать, — сказала Вертиева.

В качестве профилактики она посоветовала использовать солнцезащитные средства, а убрать купероз можно при помощи фотоудаления сосудов, так называемой IPL, и мезоботекса (введение ботулинического токсина в низких дозах, позволяющее «схлопнуть» сосуды на какое-то время), но эти процедуры дают временный эффект.

Периодически придётся это всё повторять. Где-то в среднем от полугода до нескольких лет купероз пропадает. Если мы не говорим о педантичных людях, которые считают, что у них не должно быть ни одного сосудика на лице, то они повторяют эти процедуры каждые шесть-восемь месяцев. Среднестатистический человек, который адекватно подходит к своей внешности, проводят эти процедуры раз в два-три года, — отметила Вертиева.

Ранее дерматовенеролог Игорь Старицын заявил, что в большинстве случаев травмирование родинки не несёт за собой опасных последствий, однако в 30% случаев это может стать причиной развития онкозаболевания. Он посоветовал сразу же обработать рану перекисью водорода и антисептиком, заклеить повреждённое место пластырем и обратиться к врачу.