Россиянам рассказали о пользе шиповникового чая

Шиповниковый чай помогает сбросить вес и улучшает работу сердца
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:55, 28 декабря 2021
Фото: CSH via imago-images.de/Global Look Press
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Шиповниковый чай является одним из самых полезных напитков зимой во многом благодаря тому, что он укрепляет иммунитет, способствует правильной работе сердца, помогает сбросить вес и насыщает кожу влагой. Этот напиток содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов, вызывающих опасные заболевания, пишет Live 24.
Шиповниковый чай — кладезь антиоксидантов. Эти вещества защищают здоровые клетки от воздействия свободных радикалов, провоцирующих рак и другие тяжёлые заболевания. При частом употреблении отвара из плодов шиповника снижается риск обострения хронических заболеваний. В таком чае содержатся полифенолы, каротиноиды и витамины С и Е, — сообщает издание.
Такой чай особенно полезен в холодное время года из-за витаминных свойств. Из-за высокого содержания витамина С этот напиток стимулирует выработку белых кровяных телец, защищающих организм от инфекции. Отвар шиповника снимает боль, стресс и напряжение благодаря противовоспалительным ферментам.
Ранее стало известно, что пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом. Она содержит аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Пажитник также снижает уровень сахара в крови.