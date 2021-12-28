Россиянам рассказали о пользе шиповникового чая

Шиповниковый чай является одним из самых полезных напитков зимой во многом благодаря тому, что он укрепляет иммунитет, способствует правильной работе сердца, помогает сбросить вес и насыщает кожу влагой. Этот напиток содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов, вызывающих опасные заболевания, пишет Live 24.

Шиповниковый чай — кладезь антиоксидантов. Эти вещества защищают здоровые клетки от воздействия свободных радикалов, провоцирующих рак и другие тяжёлые заболевания. При частом употреблении отвара из плодов шиповника снижается риск обострения хронических заболеваний. В таком чае содержатся полифенолы, каротиноиды и витамины С и Е, — сообщает издание.

Такой чай особенно полезен в холодное время года из-за витаминных свойств. Из-за высокого содержания витамина С этот напиток стимулирует выработку белых кровяных телец, защищающих организм от инфекции. Отвар шиповника снимает боль, стресс и напряжение благодаря противовоспалительным ферментам.

Ранее стало известно, что пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом. Она содержит аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Пажитник также снижает уровень сахара в крови.