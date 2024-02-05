Назван продукт, который защитит от атеросклероза и повысит активность мозга Роспотребнадзор: натуральный мармелад повышает активность мозга

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Натуральный мармелад полезен для мозга, так как повышает его активность, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве отметили, что этот продукт препятствует всасыванию холестерина и предупреждает развитие атеросклероза, пишет «МК в Красноярске».

Употребление любого вида натурального мармелада способствует повышению активности мозга за счет высокого содержания глюкозы и препятствует всасыванию холестерина, предупреждая развитие атеросклероза, — уточнили в ведомстве.

Специалисты добавили, что в Древней Греции мармелад использовали в лечебных целях. Его делали на основе пектина, который обладает способностью выводить шлаки из организма. Наиболее полезным считается желейно-фруктовый мармелад из агар-агара или пектина. В желатине также содержится большое количество белков и аминокислот, которые помогают укрепить костную систему.

Генетик Алина Левина ранее рассказала, что защитить иммунитет помогут продукты, богатые омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами. Они полезны для профилактики вирусных заболеваний, улучшают кровообращение и поддерживают работу мозга. К ним относятся рыбий жир, печень трески, моллюски и водоросли.