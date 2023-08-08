Россиянам рассказали о первой помощи при ожоге борщевиком Врач Филева: место ожога борщевиком нужно промыть водой с мылом

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При ожоге борщевиком пораженный участок кожи нужно как можно скорее промыть теплой водой с мылом и наложить стерильную салфетку, смоченную антисептическим раствором, посоветовала врач-дерматовенеролог Александра Филева. Как рассказала медик в беседе с «Газетой.Ru», первые признаки ожога появляются спустя несколько часов или даже дней в виде покраснения кожи и пузырей. При этом сама реакция кожи зависит от погодных условий и индивидуальной реакции.

Сок борщевика содержит токсин фуранокумарин, который при попадании на кожу резко повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению, вызывая повреждение кожи, схожее с термическим поражением, — фитофотодерматит. Первые проявления поражения кожного покрова появляются не сразу, а через несколько часов или даже дней в виде покраснения кожи, пузырей, — отметила врач.

Филева добавила: повязка не должна давить на ожог, чтобы не усилить раздражение. Если ожог на лице, то можно нанести солнцезащитный крем с высокой степенью защиты (SPF 30–50). Также важно не находиться в течение двух дней под открытым солнцем.

Глава Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев ранее рассказал, что борщевикабсолютно безопасен, его можно есть, главный его секрет в том, что он становится ядовитым только при воздействии света на пораженные участки кожи.