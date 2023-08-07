«Съедобен, но смертельно опасен»: ученый раскрыл главный секрет борщевика Профессор Воробьев: борщевик становится опасным при воздействии света

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Борщевик абсолютно безопасен, его можно есть, главный его секрет в том, что он становится ядовитым только при воздействии света на пораженные участки кожи, рассказал глава Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев. В беседе с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что все травы настолько же полезны, насколько и вредны. Поэтому только специалисты точно знают, что опасно, а что не опасно, а желающие лечиться травами должны идти в аптеку, а не в лес.

Как пояснил Воробьев, борщевик активно используется для кормежки скота. При этом для человека это растение представляет смертельную опасность, вызывая ожоги.

Дело в том, что все травы настолько же полезны, насколько вредны или смертельно опасны. Причем никто из нас точно не знает, что опасно, а что не опасно. Например, все знают, что борщевик опасен. Но борщевик абсолютно безопасен, его едят, — сказалон.

Профессор также добавил, что не стоит идти в лес собирать лечебные травы, поскольку только специалисты знают, когда и каким способом их нужно собирать. По его словам, сейчас в аптеках продаются различные сборы и можно без проблем подобрать подходящий.

Они собраны в правильное время, правильными способами. Ну а все остальное, если человек хочет рисковать, он будет рисковать. Но лучше не надо, — подчеркнул Воробьев.

Ранее Никита Чаплин посоветовал бороться с борщевиком с помощью водонепроницаемой пленки и косы. По словам депутата, для победы над ним можно «застелить участки с сорняком водонепроницаемой пленкой с апреля по июнь, а потом все лето косить».