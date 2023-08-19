Россиянам рассказали о новых правилах работы фитнес-клубов Новые правила работы для фитнес-клубов начнут действовать с 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября вступят в силу Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг, напомнила в беседе с NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, эти правила полезные и долгожданные, поскольку в действующем законодательстве было недостаточно положений, регулирующих работу фитнес-клубов.

Теперь отраслевики обязаны довести до потребителей информацию об оказываемых услугах любым публичным способом — разместить ее на информационном стенде, доске объявлений, сайте или странице в социальной сети, — отметила Силина.

Она пояснила, что сегодня не во всех договорах физкультурно-оздоровительных клубов четко указано, какие услуги они оказывают, их стоимость. Публичность информации позволит пользователям более конкретно понимать стоимость, сроки и другую необходимую информацию.

Силина также указала, что важным моментом является ведение журнала инструктажа по технике безопасности. Такой инструктаж фитнес-клубы должны будут проводить до оказания услуг, а потребителю надлежит подтвердить личной подписью, что с данной информацией он ознакомлен. Если клиент откажется от инструктажа, он сам будет нести риски нарушения техники безопасности. При этом эксперт добавила, что эту процедуру следует сделать более современной.

С одной стороны, личная подпись клиента — это важно и необходимо, а с другой стороны, есть такой момент, как удобство, — когда весь мир уходит в цифру, скорее всего, в будущем уместно внести дополнения к действующим правилам, — пояснила Силина.

Ранее психолог Александр Поляков посоветовал россиянам задаться целью и не откладывать ее на потом, чтобы начать ходить в спортзал. Он подчеркнул, что не надо начинать физические нагрузки «с понедельника, первого числа нового месяца или нового года», поскольку это самообман. По словам Полякова, чем более спонтанным будет действие, тем меньше окажется сопротивления и времени придумать поводы не делать этого.