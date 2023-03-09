Россиянам назвали цвета мочи при разных тяжелых заболеваниях Терапевт Чиркова: темно-вишневая моча говорит о тяжелой инфекции, бесцветная — о диабете

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Изменение цвета мочи может говорить о тяжелых заболеваниях, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Так, темно-вишневая моча может говорить о поражении тяжелой инфекцией, а почти бесцветные выделения сигнализируют о нарушении работы почек или диабете. Нормальная же жидкость имеет соломенно-желтый цвет, почти без запаха.

Темно-вишневая [моча], скорее всего, говорит о гемолитической анемии или поражении тяжелой инфекцией. Оранжевый, зеленоватый или коричневый цвет — патология печени, очень темный — механическая желтуха, когда камень в протоке мешает оттоку желчи из пузыря. При диабете и нарушении функции почек моча будет почти бесцветной, а при инфекциях, вызывающих понос и рвоту, — более тёмной. Белесая «жирная» моча — признак жирового перерождения почек, — подчеркнула Чиркова.

По ее словам, если моча пенится, то в ней может быть белок, которого в норме быть не должно, эритроциты или гемоглобин в моче могут быть признаком мочекаменной болезни, воспаления мочевыделительной системы, гипертрофии простаты и опухолей, а мутная моча может быть признаком воспаления. В то же время характеристики мочи могут меняться от питьевого режима, физической нагрузки, приема лекарств и употребления некоторых продуктов, например свеклы.

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