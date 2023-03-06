Россиянам рассказали, кому весной грозит обострение Терапевт Романенко: весной обостряются хронические заболевания ЛОР-органов и аллергия

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Весной возможно обострение респираторных инфекций, таких как ОРВИ, грипп и коронавирус, а также хронических заболеваний ЛОР-органов, рассказала «Москве 24» терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, также могут случаться обострения пограничных состояний, психических заболеваний и аллергии.

Весна, как и любой переходный период от холода к теплу, — сезон респираторных инфекций. Это насморк, першение в горле, кашель — то, что мы привыкли называть ОРВИ. Но в последнее время под этой маской могут проявляться такие инфекции, как коронавирус и грипп, — рассказала Романенко.

Врач предупредила, что весной начинают цвести растения, из-за чего у аллергиков случаются обострения. Более того, у многих аллергические реакции начинаются еще ранней весной, когда снег тает и все, что находилось на земле, начинает испаряться. Также из-за обманчивости погоды в весенний период многие сталкиваются с переохлаждением, из-за чего возрастает частота обращений с циститом и заболеваниями простаты, добавила эксперт.

Терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что в начале весны организм может испытывать нехватку витамина D из-за недостаточной продолжительности светового дня. По ее словам, также многие сталкиваются с дефицитом витамина С. Люди получают его из свежих овощей и фруктов, которых ранней весной не так много, уточнила врач.