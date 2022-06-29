Россиянам рассказали, кому положена надбавка к пенсии в 25% Эксперт Иванова-Швец: некоторым категориям россиян положены надбавки к пенсии в 25%

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Некоторым российским пенсионерам полагается надбавка к пенсионным выплатам в размере 25%, заявила в беседе с ПРАЙМ доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, в первую очередь на надбавку претендуют граждане, которые 30 лет и больше отработали в сельском хозяйстве.

Список сельских профессий, предполагающий повышенную пенсию, включает в себя больше 500 позиций. Надбавку получают те пенсионеры, которые имеют статус неработающих.

Помимо этого, существуют отдельные категории пенсионеров, которые ежемесячно получают доплаты к выплатам. Для таких граждан устанавливают коэффициент индексации. Например, это ветераны или участники войны, герои СССР и России, герои труда и некоторые другие категории. Кроме того, дополнительные выплаты положены пенсионерам-инвалидам.

Ранее стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в законодательство, нацеленные на поддержку военнослужащих и военных пенсионеров,. С 1 июня их пенсии были проиндексированы на 10%.