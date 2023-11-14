Россиянам рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту Диетолог Круглова: квашеную капусту нельзя есть при гипертонии и болезнях почек

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Квашеную капусту нельзя есть при гипертонии и болезнях почек, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она объяснила, что данный продукт содержит слишком много соли. По ее словам, от блюда лучше отказаться пациентам с проблемами с желудочно-кишечным трактом.

С осторожностью — людям, которым необходимо ограничивать соль: гипертоники, почки. Им квашеную капусту стоит ограничить. Это индивидуальная непереносимость. Чаще всего она проявляется при заболеваниях кишечника, желудка. Не стоит ее совсем исключать, только основываясь на самом факте наличия проблем с ЖКТ. Даже при их наличии человек хорошо переносит данный продукт, — добавила Круглова.

Собеседница подчеркнула, что при заболеваниях ЖКТ квашеная капуста может хорошо усваиваться, так как это частично ферментированный продукт, содержащиеся в ней пищевые волокна расщепляются и перевариваются.

Бывает, что свежая капуста вызывает вздутие, а квашеная усваивается без проблем, — подытожила Круглова.

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