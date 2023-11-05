В России резко подорожал один из главных атрибутов Нового года SHOT: мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%, а к Новому году цена может вырастить еще на 5%, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, это произошло из-за ряда причин, таких как падение курса рубля, увеличение стоимости транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках, в первую очередь в Абхазии.

Дефицит мандаринов планировалось покрыть поставками из Турции и Ирана. Однако на границе Россельхознадзор развернул обратно более 400 тонн товара, в них нашли средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку. По этой причине мандарины в новом сезоне будут везти из Марокко, Египта, Алжира и часть из Китая



Дороже всего сейчас как раз стоят мандарины из Китая и Африки. Ценник в магазинах и на рынках в Москве доходит до 500 рублей за килограмм. Абхазские в Сочи и Краснодаре стоят около 300 рублей, а в регионах стоимость еще выше.

Психолог Софья Сулим отмечала, что зимой у людей чаще появляется желание есть апельсины и мандарины по причине сходства цитрусовых с солнцем, которого так не хватает в это время года. По ее словам, солнечный свет естественным образом стимулирует выработку «гормонов счастья» серотонина и дофамина, а оранжевый цвет цитрусовых помогает восполнить его нехватку на микроуровне и дает ощущение «всплеска радости в жизни».