Россиянам рассказали, когда лучше покупать квартиру в 2024 году Эксперт Немченко посоветовала не тянуть с покупкой квартир в 2024 году

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Если у покупателя сформировалась потребность в новой квартире и есть на примере объект, который подходит под запрос, то лучше не тянуть с покупкой жилья в 2024 году, заявила в беседе с «Фонтанкой» коммерческий директор одной из ведущих российских строительных компаний Екатерина Немченко. По ее словам, в выигрыше всегда остаются те, кто не откладывал покупку недвижимости на потом, а принимал решения во время выгодных предложений.

Если анализировать вопрос приобретения квартиры на длительном отрезке времени, тоже несложно убедиться, что благодаря росту цен на недвижимость правы те, кто не занимался накопительством, а заключал договор и вкладывал деньги в метры, — высказалась Немченко.

Как подчеркнула эксперт, не исключено, что Центробанк может вернуть низкие ставки по ипотеке, но цены на новостройки понижаться не будут из-за регулярного роста себестоимости. Помимо этого, нововведения, касающиеся льготных программ ипотечного кредитования, также спровоцируют рост стоимости квартир на стадии строительства.

Вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев ранее рассказал, что наиболее выгодным для аренды квартиры на длительный срок является период с весны по осень. Он объяснил, что в это время традиционно происходит снижение спроса, которое соответственно приводит к падению цен. По его мнению, в ближайшее время стоимость аренды жилья вряд ли будет расти.