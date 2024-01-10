Арендаторам жилья рассказали, когда лучше всего снимать квартиру Риелтор Апрелев: оптимальным для аренды является время с весны по осень

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Наиболее выгодным для аренды квартиры на длительный срок является время с весны по осень, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев. По его словам, в этот период традиционно происходит снижение спроса, а следовательно, и цен.

Эксперт предположил, что в ближайшее время стоимость аренды жилья вряд ли будет расти. Напротив, возможна коррекция на 10% в сторону понижения спроса и цен.

Как отмечает издание, в 2023 году стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах-миллионниках в среднем выросла на 22%, до 21 тысячи рублей в месяц; двухкомнатных — на 19%, до 27 тысяч рублей, трехкомнатных — на 15%, до 34 тысяч рублей. Апрелев связал подорожание с инфляцией, сезонным фактором и снижением доступности ипотеки. Кроме того, по его словам, спрос вырос за счет студентов, которые активно снимают жилье в августе-сентябре, и тогда аренда начинает дорожать.

Ранее портал «Мир квартир» опубликовал данные, согласно которым в России заметно подорожало съемное жилье. По данным риелторов, в среднем за год арендные ставки выросли на 15–20%. В некоторых крупных городах этот показатель увеличился в полтора раза. Эксперты назвали причиной этой тенденции повышение ключевой ставки.