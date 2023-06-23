Россиянам рассказали, какое имущество не могут забрать за долги Юрист Палюлин: у должников не смогут забрать единственное жилье, одежду, обувь и еду

Юрист Антон Палюлин заявил URA.RU, что у должников не могут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке, а также еду, одежду, обувь и инструменты для работы общей стоимостью до 10 тысяч рублей. Эксперт при этом уточнил, что предметы роскоши, например, украшения, дорогостоящая техника и дизайнерские аксессуары подлежат конфискации. По его словам, личный автомобиль тоже может быть исключен из списка предметов для дальнейшей конфискации, если его владелец является инвалидом.

Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жилье, обремененное ипотекой: банк заберет квартиру или дом при просрочке оплаты, — сказал Палюлин.

Судом при этом, уточнил юрист, предусмотрена реализация единственного жилья для выплаты долгов, но в этом случае разница возвращается должнику.

Ранее Центробанк подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита, которые закрепят на законодательном уровне запрет на навязывание любых дополнительных услуг к кредиту. Регулятор пояснил, что речь идет о дополнительных действиях, которые направлены на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что отказ от этих услуг приведет к отказу банка предоставлять кредит.