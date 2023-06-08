Россиянам рассказали, какими продуктами лучше не злоупотреблять летом Диетолог Мухина посоветовала не злоупотреблять фруктами и овощами летом

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Летом лучше не злоупотреблять фруктами, овощами и ягодами несмотря на то, что в этот период они активно растут, посоветовала врач-диетолог Марият Мухина. В беседе с «Народными Новостями» она отметила, что в данных продуктах действительно содержится много витаминов, но при этом кислоты могут спровоцировать развитие гастрита или язвы.

Сейчас все накинулись на ягоды, на травы, грибы и экзотические фрукты. Получается, что с одной стороны, кислые ягоды имеют огромное количество яблочной и янтарной кислоты в составе, но они травмируют слизистую ЖКТ и могут вызывать обострение хронических заболеваний, особенно язву, гастрит, — пояснила специалист.

Мухина добавила, что антитела, которые борются с вирусами, онкологическими клетками и бактериями, вместо этого занимаются усвоением фруктов и ягод. Специалист порекомендовала не есть больше 600 гр свежих овощей и фруктов в день. Она также предупредила, что злоупотребление этими продуктами может привести к отравлению пестицидами и нитратами. В связи с этим безопаснее есть овощи и фрукты, выращенные в теплицах.

Кроме того, фрукты и овощи могут вызвать снижение иммунитета. Мухина рассказала, что пандемия COVID-19 толкнула иммунологию вперед, благодаря чему удалось узнать, какие продукты выделяют иммуноглобулины. Диетолог посоветовала сдать анализ на иммуноглобулин G, чтобы узнать о скрытой непереносимости и о том, какие фрукты и ягоды можно есть.

Дело в том, что пациенты чаще всего неправильно питаются. Некоторые люди могут поправляться на капусте, помидорах, огурцах. Сейчас сезон овощей, поэтому незнающие люди могут набрать вес. Мы говорим не только о наборе веса, но и о здоровье, — заключила Мухина.

Терапевт Маргарита Королева ранее рассказала, что земляника является ягодой со свойствами антибиотика природного происхождения. По словам врача, в ее составе есть витамин С, поэтому ягоду рекомендуется употреблять при простудных заболеваниях.