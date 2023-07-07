Россиянам рассказали, какие вещи нужно стирать только в горячей воде Химик Юрова: в горячей воде нужно стирать детские вещи, постельное белье и полотенца

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Детские вещи, полотенца, постельное белье, особенно сильно загрязненные, с масляными пятнами необходимо стирать только в горячей воде, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова. Эксперт отметила, что кипяток обладает дезинфицирующим действием и активирует моющие компоненты бытовой химии.

В горячей воде хорошо отстирываются сильные загрязнения, особенно жирные пятна. При этом обычно моющее средство полностью вымывается из ткани, что подходит для аллергиков на порошки различного рода. Кипяток обладает дезинфицирующим действием. Чем выше температура, тем больше микробов погибает. На максимальных температурах стирайте детские вещи, полотенца и постельное белье, особенно если ими пользовался болеющий член семьи, — подчеркнула Юрова.

Она призвала учитывать тип ткани: по ее словам, хорошо переносят кипяток вещи белого или пастельных цветов, а яркие цветные или деликатные ткани могут линять, «сесть» или иным образом деформироваться.

Ранее Юрова заявила, что вещи с пятнами крови, кофе, чая, варенья или джема, а также испачканные молочными продуктами лучше стирать в машинке только в холодной воде. Эксперт отметила, что кипяток провоцирует ряд реакций, в том числе свертывание белков, из-за чего загрязнения въедаются в ткань.