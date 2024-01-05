Россиянам назвали полезную альтернативу шоколадным конфетам Диетолог Бурляева: конфеты из сухофруктов полезнее шоколадных

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Конфеты, состоящие из сухофруктов — инжира, кураги, чернослива, — полезнее обычных шоколадных, рассказала aif.ru терапевт, диетолог кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева. По ее словам, такие сладости менее калорийны и при этом богаты витаминами и микроэлементами.

Преимущество конфет, состоящих из сухофруктов, — меньшая калорийность, меньшее количество жиров. Как правило, шоколадные конфеты имеют энергетическую ценность 570 ккал. Конфеты из сухофруктов — около 400 ккал, — пояснила эксперт.

Она также отметила, что в конфетах с сухофруктами содержится свыше 70 г углеводов, тогда как в шоколадных — 40–50 г. К тому же, кроме простых углеводов, конфеты с сухофруктами содержат и сложные — клетчатку, необходимую для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Диетолог напомнила, что курага, инжир и чернослив богаты калием, хромом и кремнием, полезными для сердца и нервной системы. Также сухофрукты содержат витамины А, Е и К, необходимые для здоровья кожи, сосудов, почек.

Так как конфеты являются деликатесом, конечно, они не могут присутствовать ежедневно в рационе. И тем более нельзя использовать их в рационе на постоянной основе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — предупредила врач.

По ее словам, при отсутствии проблем с лишним весом и сердечно-сосудистых заболеваний можно съедать не более четырех конфет с сухофруктами в день. В этом случае в рационе не должно быть других простых углеводов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что в случаях переедания сладкого иммунитет ребенка ослабевает. По ее словам, для растущего организма безопасно съедать в день пару конфет или кусочек шоколада.