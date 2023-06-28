Россиянам рассказали, как защитить замки входной двери от взлома Строительный эксперт Васильев: замки входной двери от взлома защитят бронепластины

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Замки входной двери в квартиру или дом защитят от взлома бронепластины или накладки толщиной 1,5-2 мм, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, злоумышленники не смогут высверлить подобные устройства.

Устанавливая два замка в стальную входную дверь, сделайте один сувальдный и один цилиндровый — они защищают от разных типов взлома. Вокруг сувальдного замка желательно предусмотреть бронепластины толщиной 1,5-2 мм, они защитят замок от высверливания. Для цилиндровых замков существуют специальные броненакладки, которые крепятся непосредственно на корпус замка и не позволяют выбить цилиндр, высверлить или вырвать его, — добавил Васильев.

Он подчеркнул, что квартиру обезопасит установка на дверь задвижки, блокирующей дверную створку, присоединяя ее к коробу двери. Васильев отметил, что, в соответствии с ГОСТом 5089-2011, существует четыре класса взломостойкости замков, указанный на паспорте механизма.

Устанавливая замки, один из них желательно должен быть 4-го класса взломостойкости, а второй — минимум 2-го класса. Если стоит надёжный фирменный, защищённый накладами замок, то злоумышленники не трогают такие двери — возни много без гарантии успешности, — подытожил Васильев.

Ранее Васильев рассказал NEWS.ru, что не стоит приобретать входную дверь с замками неизвестного или непонятного производителя. Чаще всего, по его словам, для тамбура достаточно одного замка, а для входной двери в квартиру — двух. Васильев добавил, что в последнем случае подойдет комбинация из сувальдного и цилиндрового механизмов.