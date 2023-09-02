Россиянам рассказали, как защитить SIM-карты от мошенников Сенатор Шейкин: для защиты от схем с SIM-картами надо менять заводской PIN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для защиты от мошеннических схем с SIM-картами надо поменять заводской PIN-код, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, это важно, поскольку номер телефона связан с большим количеством данных, в том числе банковскими аккаунтами, соцсетями и другими сервисами.

Один из самых простых и быстрых способов обезопасить себя — установить собственный PIN-код через настройки телефона. <...> Это предоставит дополнительный уровень защиты и затруднит несанкционированный доступ к вашим данным в случае, если SIM-карта окажется в руках мошенников в результате кражи или утери смартфона, — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что у большинства россиян на телефоне установлен заводской PIN и они не меняют его, ошибочно полагая применение биометрической защиты обезопасит данные на смартфоне. Он добавил, что и двухфакторная идентификация не может помочь, если мошенники уже получили доступ к SIM-карте.

Ранее стало известно, что российским мобильным операторам могут в скором времени запретить пропускать звонки с сим-карт, не прошедших верификацию в их базах данных и государственных системах. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы вице-спикер Борис Чернышов. Согласно тексту документа, такая мера позволит защитить абонентов от телефонных мошенников.