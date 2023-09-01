Операторов обяжут блокировать звонки с незарегистрированных сим-карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским мобильным операторам могут в скором времени запретить пропускать звонки с сим-карт, не прошедших верификацию в их базах данных и государственных системах, сообщает издание «Известия». По его данным, соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы вице-спикер Борис Чернышов. Согласно тексту документа, такая мера позволит защитить абонентов от телефонных мошенников.

Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом «+7» будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам, — говорится в законопроекте.

Если новый закон будет принят и вступит в силу, мобильные операторы начнут блокировать любые исходящие сигналы с незарегистрированных сим-карт. Верификация телефонов будет проходить с использованием новой платформы, получившей название «Антифрод» (от английского fraud — мошенничество). Она станет единым хабом, который объединит операторов в борьбе со злоумышленниками. Чернышов отметил, что в 2022 году граждане России потеряли около 14,2 млрд рублей в результате обмана со стороны телефонных мошенников. Он подчеркнул, что максимальная единовременно похищенная сумма составила 500 млн рублей.

В начале августа владельцы российских сим-карт стали получать уведомления с просьбой подтвердить свои паспортные данные. Операторы связи ввели новое условие в соответствии с требованиями Роскомнадзора. Отмечается, что неподтвержденные номера будут заморожены.