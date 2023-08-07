Россиян ждет массовая блокировка сим-карт Операторы связи будут блокировать неподтвержденные сим-карты россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи в России ввели новое условие для абонентов, сообщает издание «Ведомости». По требованию Роскомнадзора владельцев сим-карт начали просить подтвердить свои паспортные данные. Без этого номера будут заморожены. Предполагается, что массовая блокировка затронет компании, которые закупают корпоративные сим-карты для сотрудников в больших объемах.

Новые требования Роскомнадзор выдвинул с начала августа. Как рассказал журналистам гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, операторы уже начали активно рассылать клиентам уведомления о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки.

Законодательство обязывает нас приостанавливать предоставление услуг связи в том случае, если данные о клиенте устарели и не совпадают с актуальными, — уточнил представитель «Билайна».

Информацию подтвердили и в компании Tele2, которая предупреждает абонентов о проверке данных при помощи рассылки СМС, push-уведомлений, а также в личном кабинете.

Ранее Роскомнадзор опроверг информацию о запрете на продажу продукции Apple после проведения исследований со стороны ведомства. При этом в ведомстве уточнили, что проверка коснется техники и других зарубежных производителей.