Россиянам рассказали, как выбрать правильную «ватрушку» Эксперт гипермаркета Мешалкина посоветовала при выборе «ватрушки» ориентироваться на рост человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе «ватрушки» следует ориентироваться на рост человека, который будет на ней кататься, а также на ее максимальную грузоподъемность, рассказала «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета Юлия Мешалкина. Она также отметила, что ребенку возрастом менее 4–5 лет пользоваться тюбингом можно только в качестве санок для катания по ровной поверхности, поскольку безопасно спуститься с горки один он не сможет.

Ему сложно будет правильно сгруппироваться при спуске и сориентироваться после него, когда важно быстро уйти с точки остановки следующей ватрушки. Дети от 5 лет должны кататься под присмотром взрослого, — сказала она.

По словам специалиста, для катания нескольких человек подойдет ватрушка диаметром от 120 см. При этом часто взрослые приобретают большие «ватрушки», чтобы кататься вместе с маленьким ребенком. Однако это чревато травмами: на большой скорости удержать ребенка на коленях будет сложно, и он может получить травмы, указала Мешалкина.

Также эксперт советует при покупке обращать внимание на максимальную грузоподъемность тюбинга, которая в зависимости от диаметра может составлять от 25 до 120 кг. Кроме того, «ватрушки» различаются наличием или отсутствием надувной камеры. В первом случае, такой тюбинг — это просто надувной баллон ПВХ.

Так как защитного чехла нет, ее довольно просто проткнуть. Но и стоимость такого тюбинга будет ниже, чем стоимость камерного, — добавила Мешалкина.

Ранее разработать определённые правила техники безопасности при катании на «ватрушках» предложил зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. По словам парламентария, полностью запрещать тюбинги не следует, но обезопасить катающихся нужно. Правила должны быть прописаны и соблюдаться, а также необходимо установить ответственность за их нарушение. При этом следить за их соблюдением, по его мнению, могут сотрудники полиции.