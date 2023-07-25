Россиянам рассказали, как выбрать качественный рис в магазине Технолог Калашникова призвала покупать рис только со знаком ГОСТ и с одинаковыми зернами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упаковка качественного риса содержит зерна одинакового размера и вытянутой формы, если заметны круглые частицы, то, скорее всего, партия не высшего сорта, рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Калашникова NEWS.ru. По ее словам, шлифованный рис всегда белый, а пропаренный может иметь любую форму, но главное — он должен быть прозрачным с желто-янтарным оттенком.

Все зерна должны быть одного размера и формы. Все знают, как выглядит бурый нешлифованный рис, и думают, что коричневого оттенка достаточно, чтобы считать зерно пригодным для приготовления блюд здоровой кухни. Однако, если кроме рисинок вытянутой формы в упаковке встречаются круглые зерна, скорее всего, этот рис отличается не очень хорошим качеством, — сказала Калашникова.

Она подчеркнула, что в упаковке не должно быть мусора, личинок насекомых и посторонних запахов, и обязательно должен присутствовать знак ГОСТ, гарантирующий качество продукта. Собеседница отметила, что стоит обращать внимание на дату и срок хранения: чем моложе рис, тем он полезнее, а рис басмати при хранении становится «еще ароматнее и вкуснее».

Ранее технолог Ольга Шнитцер рассказала NEWS.ru, что гречневую крупу, продаваемую в магазине, необходимо выбирать только в прозрачной и герметичной упаковке. Эксперт объяснила, что у покупателя должна быть возможность оценить внешний вид товара и выяснить, есть ли там посторонние примеси или насекомые.

Собеседница подчеркнула, что непропаренная гречка — это гречневая ядрица, имеющая кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, полезных веществ в ней больше, потому что ее не подвергают термической обработке. По ее словам, такая крупа дороже и срок хранения у нее меньше.