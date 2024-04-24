Россиянам рассказали, как выбрать готовый шашлык на майские праздники Эксперт Филатова посоветовала выбирать готовый шашлык известных производителей

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При покупке готового шашлыка стоит отдать предпочтение продукции, которая была упакована на мясоперерабатывающем заводе или мясокомбинате, рассказала NEWS.ru эксперт Роскачества Наталья Филатова. Она посоветовала выбирать знакомых производителей и обязательно проверить маркировку, где должна быть указана вся информация о мясе.

Кроме того, на этикетке обязательно должно быть указано, что это именно мясной полуфабрикат, а не мясосодержащий. Важно, чтобы состав продукта был максимально простым: вспомните, как мясо мариновали вы, и ищите приближенный к нему состав, — сказала Филатова.

Эксперт Роскачества также напомнила о других важных правилах при выборе готового шашлыка. Так, согласно ГОСТу 32951, мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани, а также соединительной и жировой тканей.

Чем больше мышечной ткани, тем выше категория мяса, а значит, выше его пищевая и биологическая ценность. Всего есть пять категорий, самая высокая (категория А) — это более 80% мышечной ткани, а самая низкая (категория Д) — это менее 20% мышечной ткани. Лучше всего выбирать категории А и Б, так как в них больше всего мяса и меньше жировой ткани, — добавила Филатова.

Ранее Филатова сообщила, что перед покупкой мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его свежесть и внешний вид. По ее словам, у свежего охлажденного куска мяса равномерный, глянцевый, а не матовый цвет. Кроме того, по словам эксперта, мясо должно быть сухим и упругим.